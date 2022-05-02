Близько 23 800 військових і понад 2 500 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія несе великі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
Російські війська за минулу добу втратили близько 300 військовослужбовців убитими. З початку вторгнення загинули близько 23 800 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 23800 (+300) осіб
- Танки - 1048 (+22)
- Бойові броньовані машини - 2519 (+48)
- Артилерійські системи - 459 (+8)
- РСЗВ - 152 (+1)
- Засоби ППО - 80 (+0)
- Літаки - 194 (+2)
- Вертольоти - 155
- Автомобільна техніка і автоцистерни - 1824 (+28)
- Кораблі/катери - 8 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26)
- Спеціальна техніка - 38 (+6)
- Крилаті ракети - 84 (+0)
"Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська знищили два російські катери біля острова Зміїний. У Генеральному штабі уточнили, що вони увійдуть в статистику вже завтра.
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