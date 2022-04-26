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МВФ та Світовий банк погодилися з потребою України у 5 млрд доларів щомісяця, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 17:00
МВФ та Світовий банк погодилися з потребою України у 5 млрд доларів щомісяця, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для допомоги Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ та Світовий банк погодилися з тим, що країні потрібно 5 млрд доларів щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час телемарафону.

Як зазначив Шмигаль, ключовою метою поїздки української делегації до США була підтримка України фінансова, озброєнням і технологіями. "Основні цілі візиту досягнуті. Нам вдалося домовитися про 4,8 млрд доларів підтримки: і грантової, і кредитної", - сказав він.

"Також МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок, через який усі наші партнери надаватимуть допомогу. Ми говоримо про 5 млрд доларів щомісячно - необхідність такої суми підтверджена і МВФ, і Світовим банком. Це кошти, яких потребує бюджет України, щоб виконати всі наші соціальні та гуманітарні зобов’язання", - додав він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює з партнерами великий пакет допомоги Україні. За оцінками Києва, для роботи економіки щомісяця необхідно 5 млрд доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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