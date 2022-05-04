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Війська РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, йдуть важкі бої, - ЗМІ

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Маріуполь, Середа 04 травня 2022 15:45
Війська РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, йдуть важкі бої, - ЗМІ Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Українську правду.

У середу, 4 травня, росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що українські бійці на "Азовсталі" нібито "надійно блоковані по всьому периметру заводу".

Нагадаємо, українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.

Нагадаємо, вчора російські окупанти розпочали потужний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають українські військові, а також цивільні, які ховаються у підземних сховищах від російських обстрілів.

Після цього захисники "Азовсталі" закликали домогтися негайної евакуації цивільних з території заводу, який штурмують окупанти, адже їхнє життя перебуває у небезпеці.

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