ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та знищи понад 170 окупантів

Збройні сили України за добу на Сході відбили 4 атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Раніше ми повідомляли, що вчора, 18 квітня, на Сході ЗСУ знищили понад 40 загарбників та 3 танка окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 65-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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