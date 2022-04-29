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ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та знищи понад 170 окупантів

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П'ятниця 29 квітня 2022 22:16
ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та знищи понад 170 окупантів Українські військові (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України за добу на Сході відбили 4 атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

За добу українські захисники знищили:

  • особового складу - 173;
  • танки - 4;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • АТТ - 13;
  • артилерійських систем - 5;
  • мінометних розрахунків - 2;
  • БПЛА - 5.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 18 квітня, на Сході ЗСУ знищили понад 40 загарбників та 3 танка окупантів.

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