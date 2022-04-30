Байден спробує переманити російських вчених і фахівців, - Bloomberg
Президент США Джо Байден має намір переманити провідних російських вчених. Для цього можуть спростити візові вимоги для міграції цінних фахівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел, у адміністрації Байдена готують скасування деяких візових вимог для російських висококваліфікованих вчених. Зокрема, Білий дім у своєму останньому запиті Конгресу запропонував скасувати необхідність наявності роботодавця в США для отримання робочої візи.
Передбачається, що це правило буде працювати до громадян Росії зі ступенем магістра або доктора наук, технологій, інженерії або математики, отриманих в США або за кордоном.
Дана ініціатива спрямована на ослаблення високотехнологічних ресурсів президента Росії Володимира Путін і в довгостроковій перспективі має підірвати інноваційну базу РФ.
Адміністрація хоче попросити переселення росіян, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетних двигунів та іншими спеціалізованими науковими областями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.