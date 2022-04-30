Байден спробує переманити російських вчених і фахівців, - Bloomberg

Президент США Джо Байден має намір переманити провідних російських вчених. Для цього можуть спростити візові вимоги для міграції цінних фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел, у адміністрації Байдена готують скасування деяких візових вимог для російських висококваліфікованих вчених. Зокрема, Білий дім у своєму останньому запиті Конгресу запропонував скасувати необхідність наявності роботодавця в США для отримання робочої візи.

Передбачається, що це правило буде працювати до громадян Росії зі ступенем магістра або доктора наук, технологій, інженерії або математики, отриманих в США або за кордоном.

Дана ініціатива спрямована на ослаблення високотехнологічних ресурсів президента Росії Володимира Путін і в довгостроковій перспективі має підірвати інноваційну базу РФ.

Адміністрація хоче попросити переселення росіян, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетних двигунів та іншими спеціалізованими науковими областями.