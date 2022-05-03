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Джонсон звернувся до Верховної ради: повне відео виступу

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 15:14
Джонсон звернувся до Верховної ради: повне відео виступу Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 3 травня виступив перед депутатами Верховної ради України. З'явилося повне відео звернення глави британського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

У своєму виступі Джонсон зазначив, що військові експерти прорахувалися у своїх прогнозах по Україні. Прем'єр висловив упевненість в тому, що Україна переможе у війні з Росією.

За його словами, Британія передасть Україні протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги складе 300 млн фунтів (близько 400 млн доларів).

Британський прем'єр назвав вторгнення Росії в Україну найбільшою помилкою Путіна. Джонсон запевнив, що Лондон з партнерами продовжать підтримувати Київ у протистоянні російській агресії.

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