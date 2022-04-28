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Війна на території України може тривати місяцями або ж роками, - Столтенберг

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Четвер 28 квітня 2022 16:49
Війна на території України може тривати місяцями або ж роками, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час виступу в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо підтримки Україні. Вважає, що війна може тривати протягом місяців або ж навіть й років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Столтенберга, допомога НАТО Україні включатиме переозброєнні зі старої радянської зброї на сучасне західне військове обладнання.

"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи... Існує абсолютна ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки", - заявив генеральний секретар Альянсу.

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