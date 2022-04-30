Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково 4 евакуаційні рейси
Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на суботу, 30 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 4 рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 30 Квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця на період затяжної комендантської години в Одесі скасовує поїзди.
Раніше Укрзалізниця заявила, що поїзд Київ-Хелм курсуватиме через Рівне та Бердичів з 1 травня.
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