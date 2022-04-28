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Росія висилає 8 японських дипломатів через їхню позицію щодо війни в Україні

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Токіо, Четвер 28 квітня 2022 05:55
Росія висилає 8 японських дипломатів через їхню позицію щодо війни в Україні Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, що вишле вісім японських дипломатів, ймовірно, у відповідь на раніше прийняте Токіо рішення про висилку російських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

В уряді РФ зажадали, щоб вісім дипломатів покинули країну до 10 травня, заявивши, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди нібито поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні і вживає відверто ворожі політичні заходи, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн.

Раніше в цьому місяці Японія прийняла рішення про висилку восьми росіян, у тому числі дипломатів посольства Росії, на тлі засудження міжнародним співтовариством сотень мирних жителів, убитих в Україні. Японський уряд відмовився назвати імена висланих дипломатів, але серед них точно не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, коли було прийнято рішення, що контрзаходи з боку Москви очікуються, але його уряд вживе всіх можливих заходів для захисту діяльності японських громадян і бізнесу в Росії.

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