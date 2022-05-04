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Росія обстріляла Дніпро. Влучили прямо в центр міста

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Середа 04 травня 2022 20:23
Росія обстріляла Дніпро. Влучили прямо в центр міста Фото: міський голова Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по Дніпру. Влучили по центру міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Філатов закликав місцевих не покидати укриття. Подробиці ситуації щодо обстрілів обласна влада наразі не наводила.

"З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", - написав міський голова Дніпра.

Росія обстріляла Дніпро. Влучили прямо в центр міста

Як повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, російські окупанти прицільно обстріляли залізничну інфраструктуру Дніпра. Він зауважив, що серед залізничників постраждалих немає, а ступінь пошкоджень почнуть оцінювати вже після закінчення повітряної тривоги.

Масові ракетні удари по Україні 3 травня

Вчора, майже в усіх областях України лунала повітряна тривога. Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого у частині міста не було електроенергії. Були пошкоджені три електричні підстанції.

Над Вінницькою областю збили ракети, які летіли в бік Вінниці. Ще одна ракета влучила по Кіровоградській області. Ракетні удари були завдані й по території Дніпропетровської області;

Також окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в горах Закарпатської області. Це був перший обстріл Закарпаття з початку війни.

Війна Росії проти України триває сімдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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