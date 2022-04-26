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Росія втратила у війні проти України вже понад 22 тисячі військових: дані Генштабу

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 10:37
Росія втратила у війні проти України вже понад 22 тисячі військових: дані Генштабу Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 22 тисячі військових (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 22 100 військовослужбовців убитими. При цьому було знищено 918 танків та 184 літаки окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 918 (+34) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,
  • артилерійських систем - 416 (+5) од,
  • РСЗВ - 149 (+0) од,
  • засоби ППО - 69 (+0) од,
  • літаків - 184 (+3) од,
  • гелікоптерів - 154 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1643 (+77) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).
  • спеціальна техніка - 31 (+3).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Нагадаємо, на ранок 26 квітня, українські військові знищили склад із боєприпасами окупантів у Херсонській області. Також було вбито понад 70 осіб особового складу ворога.

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