Росія втратила у війні проти України вже понад 22 тисячі військових: дані Генштабу
Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 22 тисячі військових (mill.ru)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 22 100 військовослужбовців убитими. При цьому було знищено 918 танків та 184 літаки окупанта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 918 (+34) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,
- артилерійських систем - 416 (+5) од,
- РСЗВ - 149 (+0) од,
- засоби ППО - 69 (+0) од,
- літаків - 184 (+3) од,
- гелікоптерів - 154 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1643 (+77) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).
- спеціальна техніка - 31 (+3).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Нагадаємо, на ранок 26 квітня, українські військові знищили склад із боєприпасами окупантів у Херсонській області. Також було вбито понад 70 осіб особового складу ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.