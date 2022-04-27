Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. На підприємстві почалася сильна пожежа, - глава ОВА

У Дніпропетровській області ніч була неспокійною. Російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. Стався витік мастила через що почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Потрапили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і сильна пожежа", - йдеться в повідомленні. Рятувальники кілька годин гасили вогонь. Один працівник підприємства отримав поранення, його забрали до лікарні Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар'янське і Велика Костромка.