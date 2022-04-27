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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. На підприємстві почалася сильна пожежа, - глава ОВА

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Зеленодольськ, Середа 27 квітня 2022 08:18
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. На підприємстві почалася сильна пожежа, - глава ОВА Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У Дніпропетровській області ніч була неспокійною. Російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. Стався витік мастила через що почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Потрапили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і сильна пожежа", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники кілька годин гасили вогонь. Один працівник підприємства отримав поранення, його забрали до лікарні

Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар'янське і Велика Костромка.

Нагадаємо, Сумську область знову обстріляли з території РФ. Окупанти били з мінометів.

Ми також писали про те, що окупанти "мітять" вцілілі будинки. Жителі Маріуполя змушені виселятися.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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