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ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і поетапно введе ембарго на російську нафту, - глава Єврокомісії

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Брюссель, Середа 04 травня 2022 10:06
ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і поетапно введе ембарго на російську нафту, - глава Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Сбербанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн. у Європарламенті.

"Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій... Ми відключаємо від SWIFT Сбербанк - безумовно, найбільший банк Росії - і два інших великих банки", - сказала вона.

За її словами, Єврокомісія має намір ввести заборону на російську нафту.

"Скажемо прямо: це буде непросто. Але ми просто зобов'язані над цим працювати. Ми подбаємо про поетапну відмову від російської нафти", - додала вона.

ЄС також підготував список високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі. "Ми знаємо, хто ви. І ви будете притягнуті до відповідальності", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Ми забороняємо доступ до нашого ефіру трьом великим російським державним мовникам, які агресивно поширюють путінську брехню і пропаганду", - повідомила глава Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, які будуть націлені на нафтову промисловість Москви.

За даними WSJ, ЄС планує відмовитися від російської нафти в найближчі 6 місяців. Угорщина і Словаччина можуть отримати більше часу на відмову від імпорту російського природного газу через складний процес диверсифікації, а саме 20 місяців.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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