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Генсек ООН назвав умову закінчення війни в Україні

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Гонконг, Четвер 28 квітня 2022 09:37
Генсек ООН назвав умову закінчення війни в Україні Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні продовжуватиметься доти, доки РФ не вирішить її закінчити. З такою заявою він виступив після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю CNN.

За його словами, "зустрічами" війну Росії проти України не закінчити.

"Війна закінчиться, коли РФ вирішить її закінчити, і коли після припинення вогню з'явиться можливість серйозної політичної угоди. Ми можемо проводити скільки завгодно зустрічей, але це не те, що покладе край війні", - сказав генсек ООН.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України після зустрічі з Путіним.

Додамо, що напередодні Путін виклав генсеку ООН свою версію ключових подій війни проти України. Зокрема, звірства в Бучі президент РФ назвав "провокацією", а продовження бойових дій у Маріуполі взагалі відмовився визнати.

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ООН Антоніу Гутерріш Війна Росії проти України
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