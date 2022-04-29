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Після ракетного удару по Києву госпіталізували 4 поранених

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 08:41
Після ракетного удару по Києву госпіталізували 4 поранених Фото: наслідки ракетного удару по Києву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Юлія Бойко

В результаті ракетного удару по Києву ввечері 28 квітня загалом постраждали 10 осіб. Чотирьох поранених госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що в результаті обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі чотири особи отримали поранення і були госпіталізовані.

"Увечері було попадання ракети по багатоквартирному житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники та медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждали 10 осіб. Евакуйовано 6 осіб, 4 отримали поранення і госпіталізовані", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також додав, що з ранку продовжилося прибирання біля пошкодженого будинку.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська випустили п'ять ракет по Києву, частину з них вдалося збити. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію від удару не зупинив навіть приїзд генерального секретаря ООН.

Також повідомлялося, що США вивчають мету і наслідки ракетного удару по Києву.

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