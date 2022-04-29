Після ракетного удару по Києву госпіталізували 4 поранених

В результаті ракетного удару по Києву ввечері 28 квітня загалом постраждали 10 осіб. Чотирьох поранених госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що в результаті обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі чотири особи отримали поранення і були госпіталізовані.

"Увечері було попадання ракети по багатоквартирному житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники та медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждали 10 осіб. Евакуйовано 6 осіб, 4 отримали поранення і госпіталізовані", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також додав, що з ранку продовжилося прибирання біля пошкодженого будинку.