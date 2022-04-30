Не дає гарантій безпеки. Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації з "Азовсталі"
Папа Римський тричі звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням організувати гуманітарний коридор мирних жителів, які ховаються у катакомбах заводу "Азовсталь". І щоразу отримував відмову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.
Папа Франциск тричі намагався узгодити гуманітарний коридор для Маріуполя, надсилаючи прямі повідомлення до Москви дипломатичними каналами
Кремль тричі відмовляв йому у його проханні, аргументуючи своє рішення відсутністю безпеки. В останній спробі домовитися про коридор навіть обговорювалася евакуація маріупольців катером під прапором Ватикану.
Як повідомлялося, плани зустрічі папи Франциска з московським патріархом Кирилом, який підтримав війну Росії в Україні, призупинено. Раніше очікувалося, що зустріч відбудеться у червні у Єрусалимі.
Нагадаємо, лише в ніч на 28 квітня російські окупанти завдали Маріуполю близько 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб.