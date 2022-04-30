Не дає гарантій безпеки. Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації з "Азовсталі"

Папа Римський тричі звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням організувати гуманітарний коридор мирних жителів, які ховаються у катакомбах заводу "Азовсталь". І щоразу отримував відмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero .

Кремль тричі відмовляв йому у його проханні, аргументуючи своє рішення відсутністю безпеки. В останній спробі домовитися про коридор навіть обговорювалася евакуація маріупольців катером під прапором Ватикану.

Папа Франциск тричі намагався узгодити гуманітарний коридор для Маріуполя, надсилаючи прямі повідомлення до Москви дипломатичними каналами

Як повідомлялося, плани зустрічі папи Франциска з московським патріархом Кирилом, який підтримав війну Росії в Україні, призупинено. Раніше очікувалося, що зустріч відбудеться у червні у Єрусалимі.

Нагадаємо, лише в ніч на 28 квітня російські окупанти завдали Маріуполю близько 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб.