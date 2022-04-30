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Не дає гарантій безпеки. Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації з "Азовсталі"

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Україна, Субота 30 квітня 2022 10:36
Не дає гарантій безпеки. Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації з "Азовсталі" Фото: Путін тричі відмовив Папі Римському в евакуації з "Азовсталі" (Franco Origlia/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Папа Римський тричі звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням організувати гуманітарний коридор мирних жителів, які ховаються у катакомбах заводу "Азовсталь". І щоразу отримував відмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.

Папа Франциск тричі намагався узгодити гуманітарний коридор для Маріуполя, надсилаючи прямі повідомлення до Москви дипломатичними каналами

Кремль тричі відмовляв йому у його проханні, аргументуючи своє рішення відсутністю безпеки. В останній спробі домовитися про коридор навіть обговорювалася евакуація маріупольців катером під прапором Ватикану.

Як повідомлялося, плани зустрічі папи Франциска з московським патріархом Кирилом, який підтримав війну Росії в Україні, призупинено. Раніше очікувалося, що зустріч відбудеться у червні у Єрусалимі.

Нагадаємо, лише в ніч на 28 квітня російські окупанти завдали Маріуполю близько 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб.

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