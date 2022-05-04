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В МЗС Росії заявили про ізраїльських найманців в Україні. В ОП відреагували

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Київ, Середа 04 травня 2022 14:54
В МЗС Росії заявили про ізраїльських найманців в Україні. В ОП відреагували Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова спікера міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової про ізраїльських найманців, які нібито воюють разом з бійцями полку "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", - написав Подоляк.

Нагадаємо, російської військові не покидають спроб штурму "Азовсталі" у Маріуполі, де знаходяться захисники міста та цивільне населення.

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