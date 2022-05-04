В МЗС Росії заявили про ізраїльських найманців в Україні. В ОП відреагували
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова спікера міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової про ізраїльських найманців, які нібито воюють разом з бійцями полку "Азов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.
"У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", - написав Подоляк.
Нагадаємо, російської військові не покидають спроб штурму "Азовсталі" у Маріуполі, де знаходяться захисники міста та цивільне населення.
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