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У Полтаві пролунали вибухи, - мер

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Полтава, Вівторок 26 квітня 2022 23:26
У Полтаві пролунали вибухи, - мер Фото: у Полтаві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Полтаві пролунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Полтави.

"Тільки що ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото і відео матеріали", - написав мер Полтави.

Оновлено о 01:09

Пізніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на своєму каналі в Telegram зазначив, що інформації про "прильоти" або збиті ракети у керівництва ОВА немає.

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