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Евакуацію жителів Маріуполя перенесено на завтра, - міськрада

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Неділя 01 травня 2022 18:56
Евакуацію жителів Маріуполя перенесено на завтра, - міськрада Фото: евакуацію жителів Маріуполя перенесено на завтра (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міська рада Маріуполя підтвердила евакуацію українців з "Азовсталі". Вивозити людей з інших районів міста почнуть вже завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.

"Сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію", - пише пресслужба міської ради.

З урахуванням безпеки, евакуацію цивільних з інших районів Маріуполя перенесено на 2 травня. Вивезення людей почнеться вже о 08:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації з "Азовсталі". Як відзначив голова української переговорної делегації Давид Арахамія, наступним етапом для України, є порятунок усіх людей з комбінату.

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