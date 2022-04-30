Ракетний обстріл аеропорту Одеси: удар завдали з Криму комплексом "Бастіон"
Ракетний удар по аеропорту Одеси нанесли з території окупованого Криму. Противник застосував протикорабельний комплекс "Бастіон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченко.
"Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму береговим протикорабельним комплексом "Бастіон", - сказав Марченко.
За його словами, злітно-посадкова смуга аеропорту Одеси зруйнована. Глава ОВА додав, що в результаті ракетного удару ніхто не постраждав.
Нагадаємо, ввечері 30 квітня в Одесі прогриміли вибухи, жителі повідомили про хмари диму над містом. Пізніше з'ясувалося, що удар був нанесений по аеропорту.
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