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Україна і Росія провели ще один обмін полоненими. Додому повернулися 14 осіб

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Київ, Субота 30 квітня 2022 18:02
Україна і Росія провели ще один обмін полоненими. Додому повернулися 14 осіб Фото: віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про новий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити 14 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра.

За її словами, в результаті сьогоднішнього обміну додому повернулися 14 українців. Серед них 7 військових і 7 цивільних.

"Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності", - додала Верещук.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією стався 28 квітня. Тоді додому повернулися 45 українців.

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