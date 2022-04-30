Україна і Росія провели ще один обмін полоненими. Додому повернулися 14 осіб

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про новий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити 14 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал міністра .

"Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності", - додала Верещук.

За її словами, в результаті сьогоднішнього обміну додому повернулися 14 українців. Серед них 7 військових і 7 цивільних.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією стався 28 квітня. Тоді додому повернулися 45 українців.

Війна Росії проти України йде 66-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!