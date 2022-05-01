На "Азовсталі" ознаки справжньої гуманітарної катастрофи: закінчується їжа і вода, - Верещук
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук розповіла про те, що на "Азовсталі" назріває гуманітарна катастрофа. У людей закінчується їжа, вода і медикаменти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук.
"Як відомо, на" Азовсталі" разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, тому що у людей закінчується вода, їжа і медикаменти", - повідомила Верещук.
За її словами, триває маріупольська гуманітарна операція. За два перші дні з території "Азовсталі" евакуювали понад 100 жінок, дітей і літніх людей.
"Багаторазові спроби евакуювати цивільних в останні тижні успіху не мали. Ситуацію під особистий контроль прийняв президент Зеленський", - додала Верещук.
27 квітня відбулася зустріч Зеленського з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.
"Як би не складалася військова ситуація навколо Маріуполя, ми будемо боротися за кожного нашого воїна і цивільного, які залишаються в місті", - додала Верещук.
Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, що на "Азовсталі" перебуває понад 600 поранених.
Раніше Зеленський заявив про те, що Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі".
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