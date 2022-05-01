На "Азовсталі" ознаки справжньої гуманітарної катастрофи: закінчується їжа і вода, - Верещук

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук розповіла про те, що на "Азовсталі" назріває гуманітарна катастрофа. У людей закінчується їжа, вода і медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук.

"Як відомо, на" Азовсталі" разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, тому що у людей закінчується вода, їжа і медикаменти", - повідомила Верещук.

За її словами, триває маріупольська гуманітарна операція. За два перші дні з території "Азовсталі" евакуювали понад 100 жінок, дітей і літніх людей.

"Багаторазові спроби евакуювати цивільних в останні тижні успіху не мали. Ситуацію під особистий контроль прийняв президент Зеленський", - додала Верещук.

27 квітня відбулася зустріч Зеленського з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

"Як би не складалася військова ситуація навколо Маріуполя, ми будемо боротися за кожного нашого воїна і цивільного, які залишаються в місті", - додала Верещук.