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ЄС готує нафтове ембарго щодо Росії, - Блінкен

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Вашингтон, Середа 27 квітня 2022 23:29
ЄС готує нафтове ембарго щодо Росії, - Блінкен Ентоні Блінкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз серйозно розглядає можливість введення нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію стосовно України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post.

"Сам Євросоюз продовжує активно вводити санкції щодо Росії. Я думаю, що наступним кроком є нафтове ембарго щодо Росії. Вони працюють над цим. Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять", — сказав Блінкен на слуханнях в Сенаті.

Високопоставлений дипломат додав, що США своєю чергою продовжать фокусувати санкційний тиск на ряді нових секторів російської економіки.

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