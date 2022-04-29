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Німеччина вивчає можливість постачання самохідних гаубиць для України, - Welt

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Берлін, П'ятниця 29 квітня 2022 16:47
Німеччина вивчає можливість постачання самохідних гаубиць для України, - Welt Фото: самохідна артилерійська установка Panzerhaubitzen 2000 (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Федеральний уряд Німеччина вивчає можливість постачання самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 для України. На сьогодні розглядається кілька варіантів допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними видання, Україні можуть передати самохідні артилерійські установки зі складів бундесверу. Можливо, в схемі будуть задіяні також Нідерланди та Італія.

"Ми ведемо переговори з різними партнерами з метою надання дієвої підтримки Україні, в тому числі у сфері артилерії. Є різні варіанти, які в даний час розглядаються", - повідомив представник німецького Міноборони.

У той же час повідомляється, що у Німеччині з 119 гаубиць, що знаходяться на озброєнні, лише 40 в даний час в робочому стані. Нещодавно Берлін погодився навчати українських військових роботі з цими системами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бундестаг схвалив постачання важких озброєнь для України, які потрібні, щоб деокупувати зайняті російською армією території.

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