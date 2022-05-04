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По гуманітарному коридору з Маріуполя евакуювали 344 людини, - Верещук

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Маріуполь, Середа 04 травня 2022 23:49
По гуманітарному коридору з Маріуполя евакуювали 344 людини, - Верещук Фото: віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Сьогодні в рамках Маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegtam віце-прем'єра Ірини Верещук.

Були евакуйовані жінки, діти та літні люди з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.

"Ще одна наша маленька перемога", - написала Верещук.

Вона подякувала працівникам ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також гуманітарної колони: водіїв і співробітників ДСНС.

Маріупольська гуманітарна операція триває.

Нагадаємо, 3 травня з "Азовсталі" в Маріуполі вдалося евакуювати 156 цивільних осіб.

Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.

До цього захисники "Азовсталі" в Маріуполі закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу. Заступник командира полку "Азов"Святослав Паламар ("Калина") додав, що унаслідок бомбардувань і обстрілів вчора загинули дві жінки.

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