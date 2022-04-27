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Starlink зареєстрував своє представництво в Україні

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Київ, Середа 27 квітня 2022 16:23
Starlink зареєстрував своє представництво в Україні Фото: Starlink офіційно заходить на український ринок (starlink com)
Автор: Юлія Бойко

Американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні. Він займається наданням послуг супутникового інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні", - зазначив він.

Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на період воєнного стану в Україні зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink.

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Інтернет SpaceX Михайло Федоров
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