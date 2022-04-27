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В Україні з початку війни постраждали понад 610 дітей

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Київ, Середа 27 квітня 2022 08:44
В Україні з початку війни постраждали понад 610 дітей Фото: в Україні з початку війни постраждали понад 610 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали понад 610 дітей. З яких 217 - загинули, а більш як 393 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося - 217. Зросла кількість поранених - понад 393", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу військами країни-агресора м.Маріуполь Донецької області отримала поранення 9-річна дитина, а 23 березня - 8-річна. Окупанти вивезли дітей в РФ. Наразі їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні в НДСЛ "Охматдит" в м.Києві.

У Генпрокуратурі додають, що 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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