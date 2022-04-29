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Німеччина та Греція готуються постачати газ до Польщі та Болгарії

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Берлін, П'ятниця 29 квітня 2022 05:49
Німеччина та Греція готуються постачати газ до Польщі та Болгарії Газпром (Фото: rossaprimavera.ru)
Автор: Константин Широкун

Після того як "Газпром" припинив постачання газу до Польщі та Болгарії за відмову від сплати на умовах Кремля, довго Альтернативні джерела енергоносіїв шукати не довелося. Додаткові обсяги газу в ці країни готові направити Німеччина і Греція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Після оголошення "Газпромом" про припинення поставок газу, істотно збільшилося бронювання газових потужностей через газопровід Сідірокастро, пункт перетину між Грецією і Болгарією на вихід до Болгарії. Грецька газова компанія DEPA бере участь в аукціонах, щоб продавати свій газ Болгарії.

За даними німецького газотранспортного оператора Gascade, потоки газу в Малнов, ключовому пункті пропуску між Німеччиною і Польщею для газопроводу Ямал-Європа, за останні дні зросли більш ніж на 25%, з 9 до 12,7 млн КВт-год/год.

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