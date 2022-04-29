Німеччина та Греція готуються постачати газ до Польщі та Болгарії

Після того як "Газпром" припинив постачання газу до Польщі та Болгарії за відмову від сплати на умовах Кремля, довго Альтернативні джерела енергоносіїв шукати не довелося. Додаткові обсяги газу в ці країни готові направити Німеччина і Греція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Після оголошення "Газпромом" про припинення поставок газу, істотно збільшилося бронювання газових потужностей через газопровід Сідірокастро, пункт перетину між Грецією і Болгарією на вихід до Болгарії. Грецька газова компанія DEPA бере участь в аукціонах, щоб продавати свій газ Болгарії.

За даними німецького газотранспортного оператора Gascade, потоки газу в Малнов, ключовому пункті пропуску між Німеччиною і Польщею для газопроводу Ямал-Європа, за останні дні зросли більш ніж на 25%, з 9 до 12,7 млн КВт-год/год.