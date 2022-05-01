В Україні з початку війни постраждали 623 дитини

623 дитини постраждали в Україні через війну, розв’язану Росією. Станом на ранок неділі, 1 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219,а ось кількість поранених зросла - понад 404.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю", - додають в повідомленні.

В ОГП зазначають, що найбільше постраждало дітей у:

Крім того, 28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

"Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м. Добропілля, смт. Дробишеве Краматорського району та с. Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей", - йдеться в повідомленні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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