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В Україні з початку війни постраждали 623 дитини

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Україна, Неділя 01 травня 2022 08:52
В Україні з початку війни постраждали 623 дитини Фото: в Україні з початку війни постраждали 623 дитини (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

623 дитини постраждали в Україні через війну, розв’язану Росією. Станом на ранок неділі, 1 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219,а ось кількість поранених зросла - понад 404.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

"Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м. Добропілля, смт. Дробишеве Краматорського району та с. Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

В ОГП зазначають, що найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області -139;
  • Київській - 115;
  • Харківській - 95;
  • Чернігівській - 68;
  • Херсонській - 44;
  • Миколаївській - 43;
  • Луганській - 37;
  • Запорізькій - 27;
  • Сумській - 17;
  • Києві - 16;
  • Житомирській - 15.

"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю", - додають в повідомленні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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