В Україні вже знаходяться "більш ніж половина" з 90 гаубиць, наданих США, - Кірбі
Прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі заявив, що в Україні вже знаходяться "більш ніж половина" з 90 гаубиць дальньої дії, які Штати відправляють нашій країні в якості допомоги з озброєнням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Сьогодні, не називаючи загальної кількості, більш ніж половина цих гаубиць знаходиться в Україні", - сказав спікер американського оборонного відомства на брифінгу в Пентагоні.
За словами Кірбі, 50 українських військових пройшли "перший етап" навчання з використання цих гаубиць. Тепер вони збираються повернутися до України та "тренувати своїх товаришів по команді".
Представник Пентагону додав, що не знає, чи почався вже другий етап навчання для наступної групи з 50 військовослужбовців ЗСУ.
Також у Міноборони США опублікували фото, як здійснюється завантаження 155-мм гаубиць M777 для відправки в Україну. Зброю завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.
У США вантажать у літак гаубиці M777 для відправки в Україну (фото:twitter.com/DeptofDefense)
Раніше повідомлялося, що перша партія включених в новий пакет військової допомоги американських 155-мм гаубиць прибула до України 23 квітня.
Також ми писали про те, що Британія передасть Україні гаубиці AS90 і тисячі снарядів до них.
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