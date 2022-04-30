Росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет, - Financial Times

В російському оборонпромі виникли проблеми із поповненням запасів високоточних ракет. Через що Москві доводиться транспортувати їх до України з інших стратегічних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як інформує видання, посилаючись на слова одного із західних високопосадовців, дефіцит викликаний як "якістю їхньої промислової бази", так і санкціями, які були введені проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - описав ситуацію співрозмовник видання.

При цьому, як розповіло FT інше джерело, більшість російських ракетних атак на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли носять "дурний, а не високоточний" характер.

"Ми думаємо, що це говорить про проблеми, з якими росіяни стикаються з поповненням високоточних боєприпасів", - сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше військові експерти назвали причини, чому Росія завдає ракетних ударів по тилових українських містах.

Також експерти розповіли, коли закінчаться ракетні удари по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.