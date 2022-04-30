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Росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет, - Financial Times

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Москва, Субота 30 квітня 2022 15:09
Росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет, - Financial Times Фото: Росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет (zaxid.net)
Автор: Марія Кучерявець

В російському оборонпромі виникли проблеми із поповненням запасів високоточних ракет. Через що Москві доводиться транспортувати їх до України з інших стратегічних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як інформує видання, посилаючись на слова одного із західних високопосадовців, дефіцит викликаний як "якістю їхньої промислової бази", так і санкціями, які були введені проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - описав ситуацію співрозмовник видання.

При цьому, як розповіло FT інше джерело, більшість російських ракетних атак на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли носять "дурний, а не високоточний" характер.

"Ми думаємо, що це говорить про проблеми, з якими росіяни стикаються з поповненням високоточних боєприпасів", - сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше військові експерти назвали причини, чому Росія завдає ракетних ударів по тилових українських містах.

Також експерти розповіли, коли закінчаться ракетні удари по Україні.

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