ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський вперше за час війни виступив у Раді: розповів, хто з нардепів піде слідом за російським кораблем

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 травня 2022 15:52
Зеленський вперше за час війни виступив у Раді: розповів, хто з нардепів піде слідом за російським кораблем Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни Росії виступив перед депутатами Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Немає часу на спам, сварки, піар - вас і так всі знають"

Під час виступу глава держави звернувся до нардепів.

"Ви прекрасно знаєте, що відбувається в нашій державі, ви прекрасно знаєте, що робити. Народні депутати найбільшої держави у світі, сучасності. Народні депутати України. Ключові слова народ і Україна. Я думаю, що завгодно дрібниці, політиканство ми забудемо до мирних часів, хоча краще забути назавжди", - заявив він.

Президент підкреслив, що зараз немає часу на сварки і піар.

"Порядок денний Верховної Ради очевидний і ключове слово Порядок денний. Думаю, що немає часу на спам, на сварки, на піар – вас і так всі знають. Важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм, все це для нас сьогодні важливо. Ви частина великого війська, ваш фронт - це законодавче поле, на якому ви повинні працювати для нашої перемоги...як наша армія, так і вся країни працюватимуть 24 на 7 без вихідних, без зайвих емоцій і гасел", - підкреслив він.

Зеленський також додав, що в даний час існує лише одна партія - Україна.

"Сьогодні у нас з вами одна партія і ця партія – Україна, одна фракція – Україна, одна монобільшість – Україна. Все що їй не допомагає, шкодить, послаблює або розколює повинно залишитися в минулому. Так само як і надії того, кого зараз немає, де-небудь пересидіти", - додав він.

"Хто не в Раді - йде слідом за російським кораблем"

За словами Зеленського, відсутність депутата на робочому місці виправдовує лише дві речі.

"Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує всього дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть заради інтересів держави. Інше для країни не представляє інтересу. Інше слідує за російським військовим кораблем", - підкреслив Зеленський.

"Закони повинні приносити користь як "Нептун"

Він також закликав народних депутатів не витрачати час на закони, які не є на даний момент важливими для України.

"Будь ласка, не витрачайте час на зайві закони, є важливі пріоритети для держави. На другорядні ініціативи і неважливі речі не витрачайте, будь ласка, свій час і час і народ України. Мені здається, що закони повинні бути своєчасні як ленд-ліз, точні як наша "Стугна" і "Байрактар", приносити користь як "Нептун". І славу приносити як наше військо і бути такими, що увійшли в історію, як народ України", - додав Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада Війна в Україні
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні