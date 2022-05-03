Зеленський вперше за час війни виступив у Раді: розповів, хто з нардепів піде слідом за російським кораблем

"Немає часу на спам, сварки, піар - вас і так всі знають"

Під час виступу глава держави звернувся до нардепів.

"Ви прекрасно знаєте, що відбувається в нашій державі, ви прекрасно знаєте, що робити. Народні депутати найбільшої держави у світі, сучасності. Народні депутати України. Ключові слова народ і Україна. Я думаю, що завгодно дрібниці, політиканство ми забудемо до мирних часів, хоча краще забути назавжди", - заявив він.

Президент підкреслив, що зараз немає часу на сварки і піар.

"Порядок денний Верховної Ради очевидний і ключове слово Порядок денний. Думаю, що немає часу на спам, на сварки, на піар – вас і так всі знають. Важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм, все це для нас сьогодні важливо. Ви частина великого війська, ваш фронт - це законодавче поле, на якому ви повинні працювати для нашої перемоги...як наша армія, так і вся країни працюватимуть 24 на 7 без вихідних, без зайвих емоцій і гасел", - підкреслив він.

Зеленський також додав, що в даний час існує лише одна партія - Україна.

"Сьогодні у нас з вами одна партія і ця партія – Україна, одна фракція – Україна, одна монобільшість – Україна. Все що їй не допомагає, шкодить, послаблює або розколює повинно залишитися в минулому. Так само як і надії того, кого зараз немає, де-небудь пересидіти", - додав він.

"Хто не в Раді - йде слідом за російським кораблем"

За словами Зеленського, відсутність депутата на робочому місці виправдовує лише дві речі.

"Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує всього дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть заради інтересів держави. Інше для країни не представляє інтересу. Інше слідує за російським військовим кораблем", - підкреслив Зеленський.

"Закони повинні приносити користь як "Нептун"

Він також закликав народних депутатів не витрачати час на закони, які не є на даний момент важливими для України.

"Будь ласка, не витрачайте час на зайві закони, є важливі пріоритети для держави. На другорядні ініціативи і неважливі речі не витрачайте, будь ласка, свій час і час і народ України. Мені здається, що закони повинні бути своєчасні як ленд-ліз, точні як наша "Стугна" і "Байрактар", приносити користь як "Нептун". І славу приносити як наше військо і бути такими, що увійшли в історію, як народ України", - додав Зеленський.