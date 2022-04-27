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Російську ракету збили над Дніпропетровською областю, - голова ОВА

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Дніпропетровська область, Середа 27 квітня 2022 12:19
Російську ракету збили над Дніпропетровською областю, - голова ОВА Фото: російську ракету збили над Дніпропетровською областю (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 квітня над Дніпропетровською областю була збита ракета російських військ. Постраждалих немає, уламки впали на галявині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - написав він.

Фото: російську ракету збили над Дніпропетровською областю (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вчора в Дніпропетровській області повідомлялося про успішне збиття Збройними силами України ворожої ракети, випущеної з ПЗРК "Игла".

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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