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Ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій

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Харківська область, Вівторок 03 травня 2022 21:42
Ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій Фото: ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області внаслідок ракетного обстрілу перестали працювати 10 станцій, які розподіляють газ по населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

“Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували значне зниження тиску у системі, яке сталося через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій. Це призвело до зупинки 10 газорозподільних станцій (ГРС), які транспортували газ до низки населених пунктів області”, - йдеться у повідомленні.

Як розповідають в Урядовому порталі, через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові комунальники відновили постачання газу ще до трьох житлових будинків, у яких розташовано 473 квартири.

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Харків ракетный удар Газ
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