ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту в гірському районі Закарпатської області

Новость на русском →
Ужгород, Вівторок 03 травня 2022 21:45
Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту в гірському районі Закарпатської області Фото: окупанти завдали ракетного удару по об'єкту у гірському районі Закарпаття (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 3 травня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в гірському районі Закарпатської області. На місці працюють рятувальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну військову адміністрацію.

"На місці працюють служби, уточнюємо інформацію про пошкодження і можливі жертви", - повідомив глава ОВА Віктор Микита.

Оновлено

Першого удару по Закарпаттю з початку війни з Росією було завдано по енергетичній інфраструктурі залізниці, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, російські окупанти намагаються зупинити перекидання важкого озброєння - артилерії, танків, бронемашин та снарядів із західних областей України.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по Львівській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та ще ряду областей.

Війна Росії проти України йде 69-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ужгород Закарпатська область Війна в Україні
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні