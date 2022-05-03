Угорщина заперечує, що знала про плани Путіна напасти на Україну

У Будапешті відреагували на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Угорщина знала про план Путіна напасти на Україну. Там назвали його твердження "фейковими", назвавши це нібито такою реакцією Києва на відмову постачати українській стороні зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря Угорщини з міжнародних зв'язків та відносин Золтана Ковача в Twitter.

"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав він.

Що сталося

Нагадаємо, в ефірі телемарафону Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України та заявив, угорська влада знала про підготовку повномасштабного вторгнення Росії, а також мала свій територіальний інтерес.

Крім того, згодом Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами угорського прем'єра, війна в Україні повинна завершитися 9 травня.

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