У Кремлі назвали "нісенітницею" імовірне оголошення війни Україні 9 травня
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про можливі всезагальну мобілізацію на території РФ і оголошення війни Україні 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
У Кремлі спростували плани оголошення війни та мобілізації у День перемоги. Пєсков навіть оцінив вірогідність того, що Путін оголосить війну Україні.
"Жодної. Ми вже відповіли на це запитання. Ні, це нісенітниця", – заявив прес-секретар президента РФ.
Він також спростував наміри російського керівництва завершити "спеціальну воєнну операцію" в Україні та оголосити мобілізацію.
"Ні, цього очікувати не варто. Це неправда, це нісенітниця", – оголосив Пєсков.
До слова, українська розвідка зафіксувала спроби РФ дестабілізувати Придністров'я.
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