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У Кремлі назвали "нісенітницею" імовірне оголошення війни Україні 9 травня

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Москва, Середа 04 травня 2022 13:46
У Кремлі назвали "нісенітницею" імовірне оголошення війни Україні 9 травня Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про можливі всезагальну мобілізацію на території РФ і оголошення війни Україні 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

У Кремлі спростували плани оголошення війни та мобілізації у День перемоги. Пєсков навіть оцінив вірогідність того, що Путін оголосить війну Україні.

"Жодної. Ми вже відповіли на це запитання. Ні, це нісенітниця", – заявив прес-секретар президента РФ.

Він також спростував наміри російського керівництва завершити "спеціальну воєнну операцію" в Україні та оголосити мобілізацію.

"Ні, цього очікувати не варто. Це неправда, це нісенітниця", – оголосив Пєсков.

До слова, українська розвідка зафіксувала спроби РФ дестабілізувати Придністров'я.

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