Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Повідомляється, що в ході історичного голосування німецькі депутати проголосували за постачання "важкого озброєння і складних систем". При цьому військова допомога Україні має прискорюватися скрізь, де це можливо.

Крім того, німецька сторона направить більше військових для посилення присутності НАТО в Східній Європі, а також має намір стимулювати російських військових скласти зброю і шукати притулок в Німеччині та ЄС.

Проти військових поставок виступили лише вкрай праві і вкрай ліві сили. Лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Шрупалла впевнений, що військова допомога Україні нібито зробить Берлін учасником "ядерної війни".

Примітно, що на тлі історичного голосування в Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц відправився з візитом до Японії, за що піддався критиці.