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Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України

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Берлін, Четвер 28 квітня 2022 12:32
Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України Фото: німецький Бундестаг схвалив постачання важких озброєнь (bundestag.de)
Автор: Сергей Новиков

Парламент Німеччини проголосував за надання Україні важких німецьких озброєнь. Пропозицію підтримали правляча коаліція і найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в ході історичного голосування німецькі депутати проголосували за постачання "важкого озброєння і складних систем". При цьому військова допомога Україні має прискорюватися скрізь, де це можливо.

Крім того, німецька сторона направить більше військових для посилення присутності НАТО в Східній Європі, а також має намір стимулювати російських військових скласти зброю і шукати притулок в Німеччині та ЄС.

Проти військових поставок виступили лише вкрай праві і вкрай ліві сили. Лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Шрупалла впевнений, що військова допомога Україні нібито зробить Берлін учасником "ядерної війни".

Примітно, що на тлі історичного голосування в Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц відправився з візитом до Японії, за що піддався критиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа.

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