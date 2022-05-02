Евакуація з Маріуполя: людям доведеться пройти російську фільтрацію в Мангуші
Російські окупанти влаштували фільтрацію для евакуйованих жителів Маріуполя. Процедура проводитиметься в Мангуші по дорозі на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, для евакуйованих з Маріуполя буде посадка в автобуси в селищі Мангуш.
"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко", - зазначив він.
Крім того, посадка в автобуси буде і в Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатися на власному авто.
"Щодо часу посадок по пунктах маршруту - час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначено. Розуміємо, але потрібно буде чекати", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початок евакуації з Маріуполя перенесли на 2 травня, точка збору людей - торговий центр "Порт Сіті".
Напередодні почалася евакуація за участю ООН і Червоного Хреста, очікується, що вже сьогодні перші евакуйовані доберуться до Запоріжжя.
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