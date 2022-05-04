Руйнує транспортну інфраструктуру. Росія активізувала ракетні удари по Україні, - Генштаб
Окупанти завдають ракетних ударів (facebook.com)
Росія вже 70-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Також ворог активізував ракетні удари по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру України.
Також ворог намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник.
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