Руйнує транспортну інфраструктуру. Росія активізувала ракетні удари по Україні, - Генштаб

Росія вже 70-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Також ворог активізував ракетні удари по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також ворог намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник.

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