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Руйнує транспортну інфраструктуру. Росія активізувала ракетні удари по Україні, - Генштаб

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Середа 04 травня 2022 19:08
Руйнує транспортну інфраструктуру. Росія активізувала ракетні удари по Україні, - Генштаб Окупанти завдають ракетних ударів (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 70-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Також ворог активізував ракетні удари по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру України.

Також ворог намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник.

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