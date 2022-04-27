Кулеба закликав міжнародні компанії піти з РФ до публічної ганьби та шкоди репутації
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, що продовжують працювати в Росії після вторгнення до України, піти з російського ринку задля уникнення публічної ганьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.
Очільник МЗС вкотре висловив повагу компаніям, що пішли з РФ після початку війни. Водночас він звернувся до тих, хто продовжує працювати на російському ринку, із закликом покинути Росію.
"Тим, хто чіпляється за свої криваві прибутки в Росії під різними приводами, я можу сказати лише одне: припиніть негайно. Вам все ж доведеться це зробити. Краще зробіть це зараз, ніж після публічної ганьби та шкоди репутації", – написав Кулеба.
We appreciate companies which have already pulled out of Russia. To those still clinging to their blood profits in Russia under various excuses, I have only this to say: pull out now. You will have to do it anyway. Better do it now than after public shame and reputation damage.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2022
До слова, очільник МЗС Кулеба відреагував на погрози Лаврова Третьою світовою війною.
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