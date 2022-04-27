Кулеба закликав міжнародні компанії піти з РФ до публічної ганьби та шкоди репутації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, що продовжують працювати в Росії після вторгнення до України, піти з російського ринку задля уникнення публічної ганьби.

Очільник МЗС вкотре висловив повагу компаніям, що пішли з РФ після початку війни. Водночас він звернувся до тих, хто продовжує працювати на російському ринку, із закликом покинути Росію.

"Тим, хто чіпляється за свої криваві прибутки в Росії під різними приводами, я можу сказати лише одне: припиніть негайно. Вам все ж доведеться це зробити. Краще зробіть це зараз, ніж після публічної ганьби та шкоди репутації", – написав Кулеба.