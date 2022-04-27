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Кулеба закликав міжнародні компанії піти з РФ до публічної ганьби та шкоди репутації

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Київ, Середа 27 квітня 2022 15:53
Кулеба закликав міжнародні компанії піти з РФ до публічної ганьби та шкоди репутації Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, що продовжують працювати в Росії після вторгнення до України, піти з російського ринку задля уникнення публічної ганьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Очільник МЗС вкотре висловив повагу компаніям, що пішли з РФ після початку війни. Водночас він звернувся до тих, хто продовжує працювати на російському ринку, із закликом покинути Росію.

"Тим, хто чіпляється за свої криваві прибутки в Росії під різними приводами, я можу сказати лише одне: припиніть негайно. Вам все ж доведеться це зробити. Краще зробіть це зараз, ніж після публічної ганьби та шкоди репутації", – написав Кулеба.

До слова, очільник МЗС Кулеба відреагував на погрози Лаврова Третьою світовою війною.

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