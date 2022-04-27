Зеленський переговорив з президентом Індонезії. Україну запросили до саміту G20

Президенти України та Індонезії Володимир зеленський та Джоко Відодо провели телефонні перемовини. Нашу країну запросили взяти участь в саміті G20.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Під час перемовин Зеленський подякував президента Індонезії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й чітку позицію в ООН. "Обговорили проблематику продовольчої безпеки", - пише Зеленський. Також Відодо запросив Україну взяти участь у саміті G20 Варто додати, що саме Індонезія в поточному році виступає головуючою країною, а зустріч груп країн G20 відбудеться вже у листопаді.