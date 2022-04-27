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Зеленський переговорив з президентом Індонезії. Україну запросили до саміту G20

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Середа 27 квітня 2022 15:14
Зеленський переговорив з президентом Індонезії. Україну запросили до саміту G20 Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти України та Індонезії Володимир зеленський та Джоко Відодо провели телефонні перемовини. Нашу країну запросили взяти участь в саміті G20.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Під час перемовин Зеленський подякував президента Індонезії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й чітку позицію в ООН.

"Обговорили проблематику продовольчої безпеки", - пише Зеленський.

Також Відодо запросив Україну взяти участь у саміті G20

Варто додати, що саме Індонезія в поточному році виступає головуючою країною, а зустріч груп країн G20 відбудеться вже у листопаді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США та деякі інші члени G7 закликають Індонезію запросити Україну взяти участь в саміті G20.

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