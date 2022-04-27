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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 27 квітня

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Середа 27 квітня 2022 06:20
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 27 квітня Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на середу, 27 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 27 квітня

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

В Укрзалізниці попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця попередила про тимчасові зміни в русі поїздів зі Львова.

Раніше під обстріл окупантів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України.

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Укрзалізниця евакуація
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