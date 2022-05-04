У Запорізькій області окупанти переодягаються у форму ЗСУ і готують провокації, - ОК "Південь"

З учорашнього дня в місті Токмак Запорізької області окупанти почали масове пошиття і переодягання своїх військовослужбовців у форму Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

"Не виключено здійснення провокативних дій такими "розрядними" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях і нападами ДРГ на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби на Херсонському та Миколаївському напрямку противник продовжував інженерне удосконалення своїх позицій. При цьому окупанти не проводили активних наступальних дій, але вели обстріли за допомогою артилерії та броньованої техніки.

Українські мобільні протитанкові групи забезпечили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Загальні ворожі втрати за добу склали 47 солдатів і 15 одиниць техніки, серед яких 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційна станція і дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси і 8 автомобілів.

Також знищено 7 складів, колону противника з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Увечері 3 травня ворог здійснив черговий ракетний удар по декількох регіонах України, на півдні, зокрема, по Одеській та Кіровоградській областях.

Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами окупанти потрапили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, на жаль, є загиблі і поранені.

Ще три ракети, спрямовані на Одеську область, були збиті силами ППО. Повторно атакуючи Одеську область, ворог вдарив ще 2 ракетами по об'єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих немає.