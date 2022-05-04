Затверджено кандидатуру наступного верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі

Північноатлантична рада НАТО затвердила кандидатуру американського генерала Крістофера Каволі на посаду Верховного головнокомандувача союзними військами в Європі. В Об'єднаному штабі він спеціалізувався з питань РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Каволі приступить до виконання обов'язків на новій посаді влітку. Поки Об'єднаними збройними силами Альянсу в Європі нині продовжує командувати генерал Тод Уолтерс (теж ВПС США).

Генерал Каволі наразі займає пост командувача армією США в Європі та Африці.

Церемонія зміни командування у Верховному штабі союзних держав в Європі відбудеться влітку в Монсі (Бельгія).

Генерал Крістофер Каволі, армія США, затверджений на посаду Верховного головнокомандувача союзними військами в Європі (фото: nato.int)

Що відомо про генерала Каволі

Крістофер Дж. Каволі - генерал армії США, який нині є командувачем американською армією в Європі та Африці. Раніше він обіймав посаду командувача армією США в Європі з січня 2018 року по 30 вересня 2020 року. 1 жовтня 2020 року він взяв на себе командування об'єднаним командуванням Європи та Африки.

Генерал Каволі, покликаний в піхоту в 1987 році, служив на різних посадах в Сполучених Штатах, Європі та Азії.

Командував 1-м батальйоном 32-го піхотного полку; бойова група 3-ї піхотної бригади 1-ї бронетанкової дивізії; навчальне командування 7-ї армії; і 25-а піхотна дивізія.

Служив також заступником командувача Західним регіональним командуванням в Гераті, Афганістан, і заступником командувача за операціями в 82-й повітряно-десантної дивізії.

Має досвід директора з питань Росії в Об'єднаному штабі; був заступником виконавчого помічника голови Об'єднаного комітету начальників штабів; і директором начальника штабу Координаційної групи Сухопутних військ.

Генерал Каволі є офіцером у закордонних справах, що спеціалізуються на Євразії. Він володіє італійською, російською та французькими мовами. Має наукові ступені Прінстонського та Єльського університетів.