Росія завдала ракетних ударів по Львівській області

Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по території Львівської області. Куди саме влучили російські ракети, наразі невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОВА Максима Козицького .

"За попередньою інформацією, по Львівській області завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, перед цим у Львові пролунали декілька потужних вибухів. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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