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Росія завдала ракетних ударів по Львівській області

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Львівська область, Вівторок 03 травня 2022 20:44
Росія завдала ракетних ударів по Львівській області Фото: окупанти обстріляли Львівську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по території Львівської області. Куди саме влучили російські ракети, наразі невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОВА Максима Козицького.

"За попередньою інформацією, по Львівській області завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, перед цим у Львові пролунали декілька потужних вибухів. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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