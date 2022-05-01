Окупанти відключили Херсонську та частину Запорізької області від зв'язку та інтернету

У Херсонській та частині Запорізької областей вчора зник мобільний зв’язок та інтернет. Згодом стало відомо - їх відключили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв'язку.

Що сталося

"Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", - пояснюють у відомстві.

Окупанти почали розганяти фейки

За даними Держспецзвязку, паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.

"Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави - оператори повинні забезпечити українців зв’язком та доступом до інформації", - зазначено в повідомленні.

Як залишатися на зв’язку з Україною

Тож громадяни й досі можуть залишатися на зв’язку з Україною. Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, можна слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також українські канали розкодовано на супутнику:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Нагадаємо, що вчора ми повідомляли, що в Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

Згодом мобільний оператор "Київстар" відреагував на повідомлення про зникнення зв'язку на території Херсонської області. У компанії підтвердили, що низка базових станцій не працює.

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