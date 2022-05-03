Джонсон виступив у Верховній раді. Також до нардепів звернувся Зеленський

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступив зі зверненням до Верховної ради України. Він став першим світовим лідером, який звернувся до українського парламенту після початку вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, крім підтримки та оголошення про новий пакет військової допомоги, що включає ракети, радари контрбатарейної боротьби, Джонсон заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

Також Гончаренко зазначив, що після Джонсона вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Раді виступив президент України Володимир Зеленський.

Фото: на засіданні Ради були Зеленський та Борис Джонсон (t.me/ermaka2022)

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, Джонсон визнав колективний провал Заходу в тому, що проти Росії не було запроваджено превентивних санкцій.

Про що говорив Джонсон

Сайт британського уряду заздалегідь опублікував витяги з сьогоднішньої промови Джонсона.

"Коли моя країна зіткнулася з загрозою вторгнення під час Другої світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував збиратися протягом усього конфлікту, а британський народ демонстрував таку єдність і рішучість, що ми згадуємо час найбільшої небезпеки як наш зоряний час. Це зоряний час України, епічна глава вашої національної історії, яку будуть пам'ятати і розповідати майбутні покоління", - заявить британський прем'єр.

Він також зробить акцент на тому, що майбутні покоління будуть говорити про подвиг українців, які навчили світ тому, що груба сила агресора не встоїть проти сили народу, який вирішив бути вільним.