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В Україну з візитом приїхав прем'єр Болгарії Петков. Зустрівся з Зеленським

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 16:59
В Україну з візитом приїхав прем'єр Болгарії Петков. Зустрівся з Зеленським Фото: прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський привітав у Києві прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова. Глава держави зазначив, що цей візит є важливим проявом солідарності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Вітаю в Києві прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова", - написав Зеленський.

На доданому до посту ролику можна побачити, як президент України зустрічає болгарського прем'єра у своїй резиденції на Банковій у Києві. Лідери вітають один одного, а потім направляються на переговори.

"Укрзалізниця" опублікувала відео, як прем'єр Болгарії добирався до Києва.

Нагадавши, візит Петкова до Києва раніше анонсувало болгарське видання NOVA.

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