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Мета Росії - відрізати Україну від морів, - Маляр

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 11:39
Мета Росії - відрізати Україну від морів, - Маляр Фото: заступник Міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія не залишає своїх планів захопити Донецьку і Луганську області. Однак РФ має намір відрізати Україну від Чорного і Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Росія не залишає своїх планів захопити не тільки географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити в Харківській області, Херсонській. Їх мета відрізати Україну від морів", - заявила вона.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 800 своїх військових.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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