Мета Росії - відрізати Україну від морів, - Маляр

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія не залишає своїх планів захопити Донецьку і Луганську області. Однак РФ має намір відрізати Україну від Чорного і Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Росія не залишає своїх планів захопити не тільки географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити в Харківській області, Херсонській. Їх мета відрізати Україну від морів", - заявила вона.