Мета Росії - відрізати Україну від морів, - Маляр
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія не залишає своїх планів захопити Донецьку і Луганську області. Однак РФ має намір відрізати Україну від Чорного і Азовського морів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Росія не залишає своїх планів захопити не тільки географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити в Харківській області, Херсонській. Їх мета відрізати Україну від морів", - заявила вона.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 800 своїх військових.
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